Про це 24 Каналу сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, зауваживши, що Росія намагатиметься використовувати зрадника насамперед в інформаційній спецоперації проти України.

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Що відомо про зрадника-прикордонника

Руслан Сировий народився у Луганську, з червня 2022 року служив прикордонником-зв'язківцем на Закарпатті. Нещодавно виявилося, що він працював на спецслужби Росії й нині зрадник перебуває у Москві.

За попередніми даними, у зрадника не було доступу до державної таємниці. Державне бюро розслідувань уже заочно повідомило йому про підозру в дезертирстві. На черзі оголошення про підозру в державній зраді.

Чи міг зрадник-прикордонник нашкодити Україні

Представник Головного управління розвідки зазначив, що будь-які подібні факти прикрі та болісні для України та Сил безпеки й оборони. Хоч його персона незначного "калібру", але все ж він певним чином згодиться Росії.

"Калібр" надзвичайно невеликий і нашкодити особливо не міг,

– сказав Юсов.

Однак, зауважив він, незалежно від "калібру", Росія намагатиметься використовувати зрадника в різних спецопераціях проти України, насамперед в інформаційній.

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Адже, за його словами, комусь потрібно вийти та з серйозним виразом обличчя підтвердити всю маячню Скабєєвої, Пєскова чи слідчого комітету Росії. Для цього й використають українського зрадника.

Юсов припускає, що прикордонник-утікач буде витратним матеріалом для Росії. А використавши його, можуть організувати імітаційний замах начебто з боку України, після чого просто ліквідують.

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