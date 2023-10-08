Окупантам не відомо про мужність та відвагу, тому будь-які успіхи ЗСУ вони можуть пояснити лише вживанням заборонених речовин, або впливом інших засобів. Такі абсурдні заяви озвучують вже не вперше, передає 24 Канал.

Дивіться також Повна нісенітниця, так це не працює, – Данілов про "ядерну" ідею Симоньян

Знову брешуть про "біолабораторії"

Зрадник та колаборант Володимир Сальдо взявся переконувати, що українським військовим нібито підсипають щось у їжу. Після цього вони буцімто нічого не пам'ятають і не розуміють, що роблять. Таку інформацію Сальдо сказав, що отримав під час особистого спілкування з полоненими.

На цьому його вигадки не закінчилися і він почав фантазувати, як саме нашим бійцям можуть вводити наркотики. Серед іншого колаборант згадав про сухпайки й напої, але одразу додав, що з будь-якими лабораторіями Росія впорається.

Ми впораємось з усіма лабораторіями, які проводять нелюдські випробування – це найсправжніший геноцид. Якщо раніше спалювали в печах, то сьогодні просто підсипають і відправляють на бойню,

– сказав Сальдо.

Так і невідомо з чим буде справлятися колаборант, але про геноцид Росія точно може розповісти багато.

Росіяни відроджують старий фейк про ЗСУ: дивіться відео

Замість "бойових комарів" тепер "бойові шоколадки"

Тема вигаданих біолабораторій настільки хвилює росіян, що вони почали придумувати про це нові фейки. У російських ефірах звучать розповіді про так звану бойову хімію накопичувальної дії. Від неї нібито підіймається адреналін і військові буцімто навіть не реагують на осколки мін та артилерію, якою їх обстрілюють.

Найсмішніше – це спосіб, у який, на думку пропагандистів, передається ця "бойова хімія". Нічого кращого, ніж шоколадки окупанти звісно не придумали, тому взялися переконувати, що вона потрапляє в організм саме через солодощі.

Судячи з таких заяв, нам варто готуватися до нових фейків про лазери в очах, якими стріляють військові та непробивні властивості, які з'являються, якщо з'їсти шоколадку.

Вони йдуть, по них стріляє артилерія, а вони падають, встають і йдуть далі. Не бояться взагалі нічого,

– кажуть пропагандисти.

Насправді вигадки про те, що військові нібито воюють під дією наркотиків є одним із найстаріших фейків російської пропаганди. Ще під час Помаранчевої революції росіяни стверджували, що всі, хто протистояв Віктору Януковичу, постійно вживали американські наркотики. Сьогодні такий наратив дає пропагандистам змогу пояснити російські поразки.

Тому поки ЗСУ знищують "непереможну російську армію", єдиним способом хоч якось це пояснити залишаються відверто абсурдні фейки про наркотики й біолабораторії з виготовлення шоколадок.

Інші фейки російської пропаганди