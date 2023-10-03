На 24 Каналі прокоментували чергову божевільну заяву кремлівської пропагандистки.

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На токшоу в ефірі "Росія 1" обговорювали ризик "шатдауну" в США, коли частина уряду може припинити роботу через неухвалення нового бюджету. На щастя, Вашингтону цього вдалось уникнути шляхом тимчасового бюджету на 45 днів, але без допомоги Україні на цей період.

Скабєєва ж видала абсурдний висновок, з яким навіть не погодився "експерт" у студії.

"Дивіться, 1 жовтня умовний "шатдаун". До 13 жовтня американські військові не отримують заплати – то в нас є два тижні, щоб взяти Вашингтон!" – заявила пропагандистка.

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Далі Скабєєву понесло. Вона почала обмовляти казарми армії США. Мовляв, це старі бараки, побудовані в часи В'єтнамської війни, і там панує повна антисанітарія.

Ми бачили там, в американських казармах, пліснява. Можливо, нас ждуть ці люди!

– видала пропагандистка.

Дуже дивно чути подібні заяви від росіянки, чия армія воює у ватних шоломах. Ба більше, воює не з американськими бійцями, а з українськими. Однак навіщо обговорювати гірку правду, якщо завжди можна наговорити приємний абсурд, який однаково "схавають".

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