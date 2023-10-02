Літні пані суперечать іншій російській пропаганді, бо впевнені, що це точно не українці, інформує 24 Канал. Від стверджень вони навіть переходять до відкритих погроз.

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"Легендарне" викриття

Тож, у "бавовні" в тимчасово окупованому Криму представниці "загону Путіна" звинувачують розвідку Великої Британії. За їх словами, "у всьому винна Мі-6".

Все це влаштовують вони. І британці нехай не сподіваються, що колись це все забуде наш російський народ. Все ми пам'ятаємо і за все помстимося,

– упевнено заявила жіночка.

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Інша представниця "загону" нафантазувала про 20 тисяч англійців, які начебто загинули в Україні. Щоправда звідки така "інформація" та на які факти (хоча це точно не про Росію) спираються бабусі у своїх звинуваченнях – не зрозуміло.

"Англійці, займіться своїми національними інтересами. У вас дуже багато проблем в своїй країні. Ви ненавидите Росію, ми знаємо. З початку "СВО" (як росіяни називають війну – 24 Канал) ведете свою підривну діяльність", – розкричалася інша.

Ну і все, що "вимагають" представниці загону російського диктатора – забиратися геть. Це повторила чи не кожна виступаюча.

"Забирайтеся геть з України і не забувайте про Посейдони", – підкреслила одна з них.

Що саме вона закликала "не забувати" – стверджувати дуже складно. Як і спробувати зрозуміти так звану російську логіку.

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