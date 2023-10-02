Пожилые дамы противоречат другой российской пропаганде, потому что уверены, что это точно не украинцы, информирует 24 Канал. От утверждений они даже переходят к открытым угрозам.

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"Легендарное" разоблачение

Итак, в "хлопках" во временно оккупированном Крыму представительницы "отряда Путина" обвиняют разведку Великобритании. По их словам, "во всем виновата Ми-6".

Все это устраивают они. И британцы пусть не надеются, что когда-нибудь это все забудет наш русский народ. Все мы помним и за все отомстим,

– уверенно заявила женщина.

Бабушки "отряда Путина" сделали сенсационное "разоблачение": смотреть видео

Другая представительница "отряда" нафантазировала о 20 тысячах англичан, якобы погибших в Украине. Правда, откуда такая "информация" и на какие факты (хотя это точно не о России) опираются бабушки в своих обвинениях – непонятно.

"Англичане, займитесь своими национальными интересами. У вас очень много проблем в своей стране. Вы ненавидите Россию, мы знаем. С начала "СВО" (как россияне называют войну – 24 Канал) ведете свою подрывную деятельность", – разоралась другая.

Ну и все, что "требуют" представительницы отряда российского диктатора – убираться прочь. Это повторила едва ли не каждая выступающая.

"Убирайтесь прочь из Украины и не забывайте о Посейдонах", – подчеркнула одна из них.

Что именно она призвала "не забывать" – утверждать очень сложно. Как и попытаться понять так называемую российскую логику.

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