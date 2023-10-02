Пожилые дамы противоречат другой российской пропаганде, потому что уверены, что это точно не украинцы, информирует 24 Канал. От утверждений они даже переходят к открытым угрозам.
Смотрите также Даже не Россия: пропагандисты показали кадры не с тем городом в сюжете о Калининграде
"Легендарное" разоблачение
Итак, в "хлопках" во временно оккупированном Крыму представительницы "отряда Путина" обвиняют разведку Великобритании. По их словам, "во всем виновата Ми-6".
Все это устраивают они. И британцы пусть не надеются, что когда-нибудь это все забудет наш русский народ. Все мы помним и за все отомстим,
– уверенно заявила женщина.
Бабушки "отряда Путина" сделали сенсационное "разоблачение": смотреть видео
Другая представительница "отряда" нафантазировала о 20 тысячах англичан, якобы погибших в Украине. Правда, откуда такая "информация" и на какие факты (хотя это точно не о России) опираются бабушки в своих обвинениях – непонятно.
"Англичане, займитесь своими национальными интересами. У вас очень много проблем в своей стране. Вы ненавидите Россию, мы знаем. С начала "СВО" (как россияне называют войну – 24 Канал) ведете свою подрывную деятельность", – разоралась другая.
Ну и все, что "требуют" представительницы отряда российского диктатора – убираться прочь. Это повторила едва ли не каждая выступающая.
"Убирайтесь прочь из Украины и не забывайте о Посейдонах", – подчеркнула одна из них.
Что именно она призвала "не забывать" – утверждать очень сложно. Как и попытаться понять так называемую российскую логику.
Российская пропаганда: последние новости
- Дмитрий Медведев появился с очередными запугиваниями. Он нафантазировал о каких-то "разрешениях ударов по территории России" и заявил, что в ответ позволит своим оккупантам бить по Германии. Не обошлось и без фантазий на тему "захвата территорий".
- Российские пропагандисты разжигают рознь по ситуации в Армении. И делают это пропагандисты армянского происхождения.
- Нарративы о войне в Украине у россиян не меняются. Традиционно внутреннему потребителю они "скармливают" идею "большой пабеды" и "плохого Запада". А пропагандистка Скабеева завралась по уши в прямом эфире.