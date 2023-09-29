Политолог Сергей Запорожский перечислил 24 Каналу основные тезисы Кремля, которые направлены прежде всего на внутреннего потребителя.
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"У них ничего пока не меняется: "украинцы заканчиваются, воевать некому, а в российской армии огромное количество добровольцев". Они постоянно озвучивают дутые числа о 300 тысячах якобы контрактников, которых они набрали с начала года", – отметил Запорожский.
По его словам, главный месседж обращен к самим россиянам. Мол, все не зря, осталось немного потерпеть – и будет "великая пабеда", после чего вернутся все цены на айфоны, стиральные машинки и унитазы.
Запад "бросил" Украину
"Скабеева на днях довралась до того, что, оказывается, на 2024 год республиканцы заблокировали финансирование Украины, и вместо 24 миллиардов выделили всего шесть. Однако Скабеева не уточнила, что это всего-то на ближайшие полтора месяца", – добавил Запорожский.
Россияне думают, что Запад якобы хочет заменить Зеленского на Разумкова, чтобы тот подписал капитуляцию. А украинцы, мол, просто все "проглотят" – население страны-агрессора не знает иного взаимодействия власти и общества.
Россия стремится к переговорам: последние новости
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что россияне в дальнейшем будут оказывать психологическое давление с помощью ракетных обстрелов. Таким способом они хотят внести внутреннюю дискуссию с призывом к переговорам.
- Добившись переговоров и прекращения огня, враг получит по существу замороженную линию столкновения. Это означает, что оккупированные территории останутся за Россией, что недопустимо.
- Старший аналитик фонда "Повернись живим" и аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков подчеркнул, что Украине следует готовиться к жесткой информационной войне. Россия будет пользоваться любым шансом, чтобы очернить наступление наших защитников.