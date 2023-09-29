Політолог Сергій Запорожський перелічив 24 Каналу основні тези Кремля, які спрямовані передусім на внутрішнього споживача.

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"У них нічого наразі не змінюється: "українці закінчуються, воювати нікому, а в російській армії величезна кількість добровольців". Вони постійно озвучують дуті числа про 300 тисяч нібито контрактників, що вони набрали з початку року", – зазначив Запорожський.

За його словами, головний меседж звернений до самих росіян. Мовляв, усе не дарма, лишилось трохи потерпіти – і буде "вєлікая пабєда", після чого повернуться всі ціни на айфони, пральні машинки та унітази.

Зверніть увагу! Центр протидії дезінформації РНБО України застерігає, що ворог поширює дезінформацію про мирні переговори 4 жовтня. Мета цієї кампанії – підняти моральний дух російського населення, залякати українців і створити панічні настрої.

Захід "кинув" Україну

"Скабєєва на днях добрехалась до того, що, виявляється, на 2024 рік республіканці заблокували фінансування України, і замість 24 мільярдів виділили всього шість. Однак Скабєєва не уточнила, що це всього лише на найближчі півтора місяця", – додав Запорожський.

Росіяни думають, що Захід буцімто хоче замінити Зеленського на Разумкова, щоб той підписав капітуляцію. А українці, мовляв, просто все "проковтнуть" – населення країни-агресорки не знає інакшої взаємодії влади та суспільства.

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