Політолог Сергій Запорожський перелічив 24 Каналу основні тези Кремля, які спрямовані передусім на внутрішнього споживача.
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"У них нічого наразі не змінюється: "українці закінчуються, воювати нікому, а в російській армії величезна кількість добровольців". Вони постійно озвучують дуті числа про 300 тисяч нібито контрактників, що вони набрали з початку року", – зазначив Запорожський.
За його словами, головний меседж звернений до самих росіян. Мовляв, усе не дарма, лишилось трохи потерпіти – і буде "вєлікая пабєда", після чого повернуться всі ціни на айфони, пральні машинки та унітази.
Захід "кинув" Україну
"Скабєєва на днях добрехалась до того, що, виявляється, на 2024 рік республіканці заблокували фінансування України, і замість 24 мільярдів виділили всього шість. Однак Скабєєва не уточнила, що це всього лише на найближчі півтора місяця", – додав Запорожський.
Росіяни думають, що Захід буцімто хоче замінити Зеленського на Разумкова, щоб той підписав капітуляцію. А українці, мовляв, просто все "проковтнуть" – населення країни-агресорки не знає інакшої взаємодії влади та суспільства.
Росія прагне перемовин: останні новини
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни надалі чинитимуть психологічний тиск за допомогою ракетних обстрілів. Таким способом вони хочуть внести внутрішню дискусію із закликом до перемовин.
- Домігшись перемовин і припинення вогню, ворог отримає по суті заморожену лінію зіткнення. Це означає, що окуповані території залишаться за Росією, а це неприпустимо.
- Старший аналітик фонду "Повернись живим" та аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков наголосив, що Україні варто готуватись до жорсткої інформаційної війни. Росія користатиметься будь-яким шансом, щоб очорнити наступ наших захисників.