Зараз обстріли України, на думку росіян, мають виконувати три основні функції. Про це в ексклюзивному інтерв’ю для 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Росія абсолютно свідомо, максимально цинічно, не цілить в жодні центри ухвалення рішень, жодні військові об'єкти. Вона свідомо б'є винятково по цивільному населенню, винятково по критичній інфраструктурі, на Півдні – в зернові термінали, портові інфраструктури тощо.

На що сподівається ворог

Радник глави Офісу Президента переконаний, що Росія хоче сьогодні вирішити три завдання, атакуючи Україну.

Перше – психологічний тиск. Тобто налякати, зламати, особливо після дев'ятнадцяти місяців війни.

Друге – внести внутрішню дискусію. Мовляв, "ця війна триває уже 19 місяців, десь Україні не дають допомоги, то може давайте домовлятися, в 2014 швидше домовились.

Якщо перенесемо війну ще на 5 років, а там підготуємось, точно, підготуємось, і вже порвемо цю Росію на шматки. А якщо ні? То будемо всі мігрувати та жити по світу, і казати, що ми ж воювали з Росією."

І третя складова – максимально затягнути час, щоб українці нервували.

А в цей час росіяни будуть монотонно казати: “Давайте сідати за стіл переговорів, давайте домовимося, цю територію ви зафіксуєте за нами, ми вас більше вбивати не будемо. Давайте ми удамо, що ми вас взагалі не вбивали, давайте ви підпишете згоду на те, що ми будемо казати, що ми вбили трошки бандерівців чи нацистів.

Трошки вбили, а всіх інших – це ви вбили заради картинки. І ми вам нічого не винні, це ви нам винні, тому що ми прийшли вас звільняти, а ви нам це не дозволили, самі вбивали людей, яких ми прийшли звільняти".

Це росіяни будуть говорити публічно на усіх майданчиках, якщо Україна з ними сяде за стіл переговорів, переконаний Михайло Подоляк.

І тому вони будуть бити по цивільному населенню, по критичній інфраструктурі. Говоритимуть оцю всю маячню на пропагандистських каналах – про центри ухвалення рішень, про Берлін, про Лондон: "Ми зайдемо, але будемо знищувати просто десь приватний будинок у Полтавській області",

– додав політик.

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Отже, переконаний Подоляк, існує ключове "або-або":

або нарешті Росія буде мати чіткий вигляд в історичній ретроспекції, як країна, що не має права існувати;

або Росія буде домінувати у світі, тоді інвестиції в безпеку будуть захмарні, тоді гарантій ніхто не буде мати, тоді всі міжнародні інституції будуть тотально контрольовані агресивними авторитарними режимами, де домінувати буде Росія. Тоді все буде фікція та завжди буде корупція. У величезному обсязі політична корупція, коли будуть закривати очі на геноцидні атаки в різних частинах світу.

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