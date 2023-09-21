Генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко сказав 24 Каналу, що ворог ще має достатньо спроможностей, тому атаки триватимуть. Україна має бути готовою.

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"Потрібно нарощувати можливості протиповітряної оборони. Але можливості зенітно-ракетних комплексів обмежені точкою розміщення", – зазначив Романенко.

На думку військового експерта, помічними можуть стати саме винищувачі. Про потребу в авіації Україна неодноразово наголошувала своїм партнерам.

Зверніть увагу! Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат казав, що літаки F-16 можуть виконувати різні завдання. Зокрема, коли винищувачі будуть в Україні, їх розосередять по аеродромах, щоб оперативно реагувати на всі загрози з повітря.

Росіяни накопичують ракети Х-101

Країна-агресорка натепер має понад пів тисячі високоточних ракет. Ба більше, їхнє виробництво збільшили з 40 до 60 штук на місяць.

До ночі 21 вересня окупанти менше їх застосовували – завдавали ударів за допомогою інших засобів, зокрема дронів-камікадзе "Шахед".

"Росіяни виробляють ці ракети і менше застосовують. Найімовірніше, їх відкладають, щоб завдавати ударів по критичній інфраструктурі, енергетичних об'єктах", – сказав раніше Романенко.

Х-101 – крилата високоточна ракета повітряного базування, яку запускають зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95МС. Дальність польоту становить понад 5,5 тисячі кілометрів.

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