Генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко сказал 24 Каналу, что враг еще имеет достаточно возможностей, поэтому атаки будут продолжаться. Украина должна быть готова.

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"Нужно наращивать возможности противовоздушной обороны. Но возможности зенитно-ракетных комплексов ограничены точкой размещения", – отметил Романенко.

По мнению военного эксперта, могут помочь именно истребители. О необходимости в авиации Украина неоднократно отмечала своим партнерам.

Обратите внимание! Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что самолеты F-16 могут выполнять разные задачи. В частности, когда истребители будут в Украине, они будут рассредоточены по аэродромам, чтобы оперативно реагировать на все угрозы с воздуха.

Россияне накапливают ракеты Х-101

У страны-агрессора в настоящее время более полутысячи высокоточных ракет. Более того, их производство увеличили с 40 до 60 штук в месяц.

До ночи 21 сентября оккупанты меньше их применяли – наносили удары с помощью других средств, в частности дронов-камикадзе "Шахед".

"Россияне производят эти ракеты и меньше применяют. Скорее всего, их откладывают, чтобы наносить удары по критической инфраструктуре, энергетическим объектам", – сказал ранее Романенко.

Х-101 – крылатая высокоточная ракета воздушного базирования, которую запускают со стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС. Дальность полета составляет более 5,5 тысячи километров.

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