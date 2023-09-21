Этой ночью российские террористы нанесли очередной массированный удар. В частности, по инфраструктуре. Большинство ракет сбито. Но только большинство. Не все,
– отметил Зеленский.
Больше ПВО и санкций: Зеленский отреагировал на массированный удар по Украине
Владимир Зеленский после массированной атаки россиян заявил, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны. Президент подчеркнул, что Россию необходимо лишить террористического потенциала.
Источник:Владимир Зеленский
Этой ночью российские террористы нанесли очередной массированный удар. В частности, по инфраструктуре. Большинство ракет сбито. Но только большинство. Не все,