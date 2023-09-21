Президент наголосив, що ППО вдалося збити значну частину ракет, однак все ж є влучання. Росію необхідно позбавити терористичного потенціалу.

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Реакція Зеленського на атаку

Російські терористи вкотре масово атакували українську територію та вразили цивільні об'єкти. Під ударом опинилися Київська, Львівська, Черкаська, Рівненська та Харківські області. Засобам ППО вдалося збити 36 ракет з 43 запущених.

Цієї ночі російські терористи завдали чергового масованого удару. Зокрема, по інфраструктурі. Більшість ракет збито. Але тільки більшість. Не всі,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент перш за все подякував всім рятувальникам, які ліквідовували наслідки. Також він відмітив партнерів, що надали Україні протиракетні системи. Володимир Зеленький заявив, що наразі триває робота з позбавлення Росії терористичного потенціалу. Україна разом з союзниками має прийти до цього результату.

Володимир Зеленський наголосив, що держава потребує більше засобів ППО, а на Росію потрібно накласти більше санкцій. Необхідно більше підтримки для українських воїнів на передовій. Володимир Зеленський зазначив, що російський терор повинен програти.