І це чергова демонстрація того, наскільки цинічні російські військові. У день, коли весь світ мав би об'єднатися навколо досягнення миру, ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі, знищувати споруди та завдавати поранень українцям.

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Мир після Перемоги – найзаповітніша мрія українців

На цьому наголосив начальник КМВА Сергій Попко. Він зазначив, що 21 вересня Україна разом з усім цивілізованим світом відзначає День Миру.

Мир після нашої Перемоги – це найзаповітніша мрія усіх без виключення українців. А що зараз для українців означає це слово?,

– спитав він.

За словами, мир це:

прокидатися від сміху дітей, а не від звуку повітряних тривог;

коли українськими полями їздитимуть трактори та комбайни, а не танки та "Гради";

коли всі військові злочинці сядуть на лаву підсудних у Гаазі;

стабільність та віра у майбутнє.

Ми, українці, – мирна нація. Але зараз боремося і протистоїмо ордам росіян, що віроломно напали на Україну. Запорукою мирного неба над Україною були і завжди будуть Збройні Сили України! Вірте в ЗСУ. Підтримуйте українську армію. Тільки так наблизимо МИР в Україні після нашої Перемоги!

– зазначив він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що ворог цієї ночі випустив по мирних містах України 43 ракети. Високопосадовець додав, що внаслідок терористичної атаки пошкоджень зазнали близько 40 будівель, а постраждали – два десятки людей.

Шмигаль зазначи, що з самісінького ранку рятувальники розбирають завали, дістають постраждалих і надають всю необхідну допомогу. Роблять це у День миру, ліквідовуючи наслідки "русского міра".

Звернімо увагу, що впродовж цього ранку російські загарбники запустили 43 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 зі стратегічної авіації. Силам ППО вдалося збити 36 повітряних цілей. На жаль, не минулося без прильотів у декількох областях України.