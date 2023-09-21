Українські військові вже звітували вранці про атаку росіян – тоді зазначалось про 36 збитих цілей з 43 запущених. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що мовилось про пуски орієнтовно о 3:40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
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Скільки ракет збили наші військові
У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли, що протягом 21 вересня відбулось понад 20 бойових зіткнень.
Також, за уточненою інформацією, уночі 21 вересня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій та цивільній інфраструктурі України 44 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та 6 зенітними керованими ракетами С-300,
– розповіли військові.
У Генштабі ЗСУ уточнили, що сили та засоби Повітряних сил ЗСУ разом з нашою Протиповітряною обороною збили 38 крилатих ракет.
Загалом російські загарбники атакували Україну:
- 52 ракетними та 44 авіаційними ударами;
- здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, цивільні навчальні заклади, медичні заклади, гуртожитки та інша цивільна інфраструктура,
– розповіли військові.
Які наслідки масованої атаки росіян по Україні 21 вересня
- Внаслідок атаки росіян у Черкасах уламки російських ракет влучили по готелю в центрі міста. На жаль, поранень зазнали щонайменше 11 людей, з них 6 – перебувають в лікарні. Станом на вечір 21 вересня, рятувальники продовжували розбирати завали.
- У Києві внаслідок атаки росіян у Голосіївському районі вибило вікна у 5-поверховому будинку, у Святошинському районі були перебої зі світлом, у Дарницькому районі постраждали 7 людей, адже там уламки впали на територію СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти.
- У Львівській області є влучання – росіяни завдали 3 ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти були по промисловому об'єкту, де загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу та виникла пожежа. Ще один ракетний удар був по приватному двоповерховому складу, де також спалахувала пожежа.
- По Харкову росіяни вдарили 6 ракетами С-300, пошкодивши виробничу будівлю цивільного підприємства в Слобідському районі, вікна у відділенні швидкої, влучили в дорогу. На жаль, там зазнав поранень і був госпіталізований 58-річний чоловік, а у 65-річного – незначні ушкодження, він не потребував госпіталізації.
- У Херсоні росіяни поцілили по гуртожитку, в якому спали люди. Загинуло двоє чоловіків 29 та 41 року. Доставили в лікарню з травмами жінок 61, 44 та 57 років та 49-річного чоловіка. На місці лікарі допомогли 81-річна пораненій. Детальніше про обстріл росіян 21 вересня – читайте за посиланням.