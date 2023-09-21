Українські військові вже звітували вранці про атаку росіян – тоді зазначалось про 36 збитих цілей з 43 запущених. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що мовилось про пуски орієнтовно о 3:40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

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Скільки ракет збили наші військові

У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли, що протягом 21 вересня відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Також, за уточненою інформацією, уночі 21 вересня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій та цивільній інфраструктурі України 44 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та 6 зенітними керованими ракетами С-300,

– розповіли військові.

У Генштабі ЗСУ уточнили, що сили та засоби Повітряних сил ЗСУ разом з нашою Протиповітряною обороною збили 38 крилатих ракет.

Загалом російські загарбники атакували Україну:

52 ракетними та 44 авіаційними ударами;

здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, цивільні навчальні заклади, медичні заклади, гуртожитки та інша цивільна інфраструктура,

– розповіли військові.

Які наслідки масованої атаки росіян по Україні 21 вересня