Для просування теми переговорів росіяни поширюють наратив нібито про "поганий" наступ України. Старший аналітик фонду "Повернись живим" та аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков в інтерв'ю 24 Каналу заявив, що Україні слід готуватися до жорстокої інформаційної війни.

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Росія атакує країни Заходу наративами про "невдалий" наступ України

Бєлєсков заявив, що Росія давно атакує країни Заходу наративами про те, що "Україна не здатна досягнути успіхів" і продовжуватиме це робити.

"І так, це є дуже серйозним викликом для України, бо у таких умовах нам важливо утримати ту допомогу, яка нам надається, зберегти цю коаліцію ad hoc, до якої входять близько 50 країн. Крім того, нам треба ще й утримати підтримку партнерів на рівні як керівних, так і опозиційних партій", – сказав аналітик.

Він додав, що Росія буде користатися будь-яким шансом, щоб очорнити наступ Сил оборони України.

Нам треба визнати, що це буде жорстока інформаційна боротьба, і Росія буде користатися будь-яким шансом, представляючи наш наступ і його результати у відповідному світлі. На жаль, деякі експерти на Заході писатимуть про мир в обмін на території чи про необхідність заморозки конфлікту. Ці люди не приховують своїх імен, вони ще минулого року просували такі наративи,

– сказав Бєлєсков.

Позитивні зрушення та шанси України відбити атаки

Водночас аналітик звернув увагу на крайній номер одного із впливових західних видань The Economist. У ньому чітко мовиться про те, що треба готуватись до війни у довгу й ніяких домовленостей із Росією не має бути, адже вони будуть короткочасними та гратимуть на руку Москві.

"Тому, попри те, що ворог активізує свої інформаційні атаки, і буде використовувати корисних ідіотів на Заході, у нас є непогані шанси відбитися. Такі впливові видання, як The Economist, чітко зайняли таку редакційну позицію. Я думаю, це ж підтримають The Wall Street Journal і багато авторитетних експертів по обидва боки Атлантики", – вважає Бєлєсков.

Зрештою, аналітик стверджує, що позиції України достатньо непогані для того, що вибудувати консенсус на довгу війну. За його словами, Україні потрібно виграти час на мобілізацію західного оборонно-промислового комплексу.

Бо саме ОПК партнерів потрібен час для нарощення виробництва боєприпасів різних типів. Якщо порівнювати ситуацію з 24 лютого 2022 року, коли українську проблематику сприймали інакше, у нас все геть не так погано,

– резюмував Бєлєсков.

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