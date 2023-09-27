Про це заявила пані посол України при НАТО Наталія Галібаренко. Вона зазначила, що чула різні обговорення експертів та неурядових організацій про мирні плани для України.

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У НАТО не обговорюють членство України в обмін на території

Галібаренко вважає, що таким чином намагаються промацати ґрунт, подивившись якою буде реакція України.

Скажу чесно – в штаб-квартирі – ніколи. На деяких форумах, де збираються експерти, неурядові організації, – так, мені доводилося чути такі питання і такі припущення про те, що, можливо, Україні варто враховувати досвід Німеччини, яка вступала до НАТО окремою частиною, а потім приєдналася друга частина... Люди, мені здається, просто тестують ґрунт. Вони хочуть подивитися, якою буде реакція на ті чи інші пропозиції,

– розповіла дипломатка.

Очільниця місії України при НАТО також зазначила, що в штаб-квартирі Альянсу ні в якому форматі "не обговорюють майбутнє членство України в Альянсі в обмін на здачу територій".

У цьому контексті вона згадала слова керівника приватного офісу генсека НАТО Стіана Єнссена, який допустив можливість такого сценарію. Згодом він визнав, що "це була помилка". Галібаренко розповіла, що фраза Єнссена була вирвана з контексту.

"Після появи цієї заяви ми ще раз проговорювали з різними делегаціями, які підтвердили, що навіть на неофіційних рівнях немає таких дискусій. І їх не було. Дуже добре, що Єнссен так само вибачився за те, що він допустив таку думку в принципі. Думаю, на цьому ситуація вичерпана і ми просто рухаємося далі", – сказала вона.

Партнери визнають, що забагато вимагають від України

Галібаренко додала, що у штаб-квартирі НАТО більше точаться дискусії про те, "як нам поєднати перемогу у війні з реформами, тому що всі розуміють, наскільки це важко".

За її словами, іноді партнери Києва визнають, що вони забагато вимагають від України, яка перебуває у стадії повномасштабної війни з Росією.

Галібаренко підкреслила, що в мирному Брюсселі в штаб-квартирі можуть забувати про те, що в Україні не мирне життя, а війна. Відтак, Україні висувають аналогічні вимоги, які виконували інші країни в мирний час.

"І це при тому, що нам треба зробити все в "турборежимі", – резюмувала дипломатка.