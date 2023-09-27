Об этом заявила посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко. Она отметила, что слышала разные обсуждения экспертов и неправительственных организаций о мирных планах для Украины.

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В НАТО не обсуждают членство Украины в обмен на территории

Галибаренко считает, что таким образом пытаются прощупать почву, посмотрев, какой будет реакция Украины.

Скажу честно – в штаб-квартире – никогда. На некоторых форумах, где собираются эксперты, неправительственные организации – да, мне приходилось слышать такие вопросы и такие предположения о том, что, возможно, Украине следует учитывать опыт Германии, которая вступала в НАТО отдельной частью, а затем присоединилась вторая часть... Люди, мне кажется, просто тестируют почву. Они хотят посмотреть, какой будет реакция на те или иные предложения,

– рассказала дипломатка,

Глава миссии Украины при НАТО также отметила, что в штаб-квартире Альянса ни в каком формате "не обсуждают будущее членство Украины в Альянсе в обмен на сдачу территорий".

В этом контексте она вспомнила слова руководителя частного офиса генсека НАТО Стиана Йенсена, допустившего возможность такого сценария. Впоследствии он признал, что "это была ошибка". Галибаренко рассказала, что фраза Йенсена была вырвана из контекста.

"После появления этого заявления мы еще раз проговаривали с разными делегациями, которые подтвердили, что даже на неофициальных уровнях нет таких дискуссий. И их не было. Очень хорошо, что Йенссен также извинился за то, что он допустил такое мнение в принципе. Думаю, на этом ситуация исчерпана и мы просто двигаемся дальше", – сказала она.

Партнеры признают, что слишком много требуют от Украины

Галибаренко добавила, что в штаб-квартире НАТО больше ведутся дискуссии о том, "как нам объединить победу в войне с реформами, потому что все понимают, насколько это тяжело".

По ее словам, иногда партнеры Киева признают, что они слишком много требуют от Украины, которая находится в стадии полномасштабной войны с Россией.

Галибаренко подчеркнула, что в мирном Брюсселе в штаб-квартире могут забывать, что в Украине не мирная жизнь, а война. Следовательно, Украине выдвигают аналогичные требования, которые выполняли другие страны в мирное время.

"И это при том, что нам нужно сделать все в "турборежиме", – резюмировала дипломат.