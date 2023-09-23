Військовий експерт Юрій Федоров розповів 24 Каналу, до чого може призвести такий сценарій і який ще варіант розглядає Кремль.
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"З Москви постійно йдуть сигнали про те, що "було б добре сісти за стіл перемовин". Зрозуміло чому – припинення вогню без умов означатиме замороження лінії зіткнення приблизно там, де вона пролягає сьогодні", – зазначив Федоров.
У Росії сподіваються, що поступово лінія зіткнення перетвориться в більш-менш постійний, якщо не визнаний, кордон. Це неприпустимо, тому що тоді окуповані території залишаться за ворогом.
Який інший сценарій
Другий варіант Росії полягає в підготовці до затяжної війни, яку вона хоче виграти. Триває прихована мобілізація – наразі вона в таких масштабах, щоб компенсувати втрати і лише трохи збільшити кількість особового складу.
"Велика мобілізація на сотні тисяч можлива, але без озброєння, підготовки й командного складу ці люди взагалі нічого не вирішують", – констатував Федоров.
Які варіанти щодо України розглядає Росія: дивіться відео 24 Каналу
У Росії дедалі тривожніше: останні новини
- Попри наполеонівські плани щодо мобілізації, Владімір Путін заборонив російській пропаганді навіть згадувати про неї. Очевидно, що диктатор боїться власних громадян.
- У намаганні убезпечитись Путін підписав закон про оснащення росгвардії важкою технікою. Російський диктатор боїться нових заколотів після "перевороту" покійного Євгенія Пригожина.
- До слова, у Росії збільшується кількість охочих воювати – але на боці України, а не країни-агресорки. Таким способом люди сподіваються повалити путінський режим.