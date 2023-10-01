Такі заяви створені для залякування Заходу. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, зауваживши, що з Україною ця "гра" не пройшла ще на початку повномасштабного вторгнення.
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Хочуть створити інформаційний тиск
За словами політолога, Медведєв – це людина, яка озвучує тези, в які вірить, але які не готовий озвучити Владімір Путін, тому до них треба ставитись серйозно. Росіяни добре зрозуміли таку гру: якщо Захід лякати, то він лякається. За цією ж логікою вони хотіли "взяти Київ за 3 дні", але з Україною "гра" із залякуванням не спрацювала. Відтак, останні заяви Медведєва є більше тиском на європейців.
Здійснюється тиск на пересічних німців, британців, що нібито може бути третя світова через те, що вони допомагають Україні. Цю тезу заганяють в інформаційне поле, потім її "підігріватимуть" проплаченими "лідерами думок", для того, щоб виник прямий зв'язок: допомога Україні означає третю світову,
– розповів Олег Лісний.
Відтак, єдиним виходом начебто стануть переговори, хоча зрозуміло, що реальних сил і навіть хоробрості для такої "війни" у Росії немає. А під час перемовин, країна-агресорка зможе обдурити, переграти й отримати те, що їй зараз так необхідно – паузу.
“Цю паузу Путін зможе "продати" всередині (Росії – 23 Канал) як перемогу, тому що росіяни живуть в телевізорі. Якщо він скаже, що це пауза через те, що ми все захопили, наводимо порядок, а потім підемо далі, то народ повірить, що така перемога", – зауважив Лісний.
Політолог пояснив, що означають останні заяви Медведєва: дивіться відео
Чи змінилися цілі так званого "сво"
Медведєв також взявся розповідати, що Росія нібито захопить, ще 5 українських територій. Але такі його слова, на думку політолога, означають, що війна буде тривалою і до цього Медведєв готує росіян.
Заяви Медведєва мають таку логіку: ми готові воювати довго, готові пересидіти уряди в інших державах, а наша головна мета – знищити Україну. Це дуже серйозні заяви, але чи є у них на це спроможності – велике питання,
– акцентував політолог.
Також невідомо, чи вистачить в окупантів ресурсів, якщо нам ефективно допомагатиме Захід. Окрім цього, такі повідомлення мають бути сигналом для всіх людей, які кажуть, що з Путіним можна домовитись.
Устами Медведєва вони сказали, що хочуть знищити Україну. Для нас це сигнал готуватися до серйозної війни, якісніше працювати з партнерами для того, щоб вони також усвідомлювали, що є загроза і Росія не збирається відступати, незважаючи на те, чи є в неї сили,
– наголосив Лісний.
Тож ворога треба сприймати серйозно, а чи вийде у нього реалізувати свої цілі – залежатиме від нас і наших партнерів.
Заяви Медведєва: що відомо
- Дмітрій Медведєв виклав абсурдний допис у соцмережах. Він назвав псевдовибори на тимчасово окупованих територіях буцімто "відновленням історичної справедливості", а потім нахвалював загарбників та брехав про "єдність". Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк коментуючи ці заяви, сказав, що на загарбників чекатиме юридична відповідальність та можливість написати тюремні мемуари в класичному стилі "нас не так зрозуміли".
- Ще раніше одіозний політик обурювався, чому Україна підраховує скільки у держави-агресорки залишилося різних видів озброєнь. Він написав, що Росія не просто сама виготовляє зброю, а й перевищує "поточні потреби збройних сил". Ймовірно, Медведєв уже давно не отримував актуальну інформацію з фронту.
- Путінський посіпака також скаржився на нібито "хамство й огидну самозакоханість західних країн", а у відповідь на санкції почав вкотре залякувати інші держави. Він пригрозив, що в якийсь момент терористи знову здійснять атаку в стилі 11/09/2001, але з атомною або біологічною складовою. Такі цинічні заяви він озвучив напередодні 11 вересня – цього дня у 2001 році світ спостерігав за жахливими терористичними актами, в результаті яких загинуло майже 3000 людей.