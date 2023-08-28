Російський політик Дмітрій Медвєдєв написав абсурдний пост про те, що Україна "постійно підраховує" скільки і чого залишилось в Росії. Він переконаний, що Україна живе за рахунок "своїх господарів", передає 24 Канал.

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"Країна-паразит"

Медвєдєв обурився, що Україна підраховує скільки у держави-агресорки залишилося різних видів озброєнь. Проте водночас він написав, що це "зрозуміло".

Це зрозуміло – ворожа пропаганда живе за своїми законами. Але не тільки такий підрахунок цілком логічний для самого існування бандерівської держави. Адже вона – "країна-паразит" і отримує корм "від тіла" своїх господарів, живе за їхній рахунок,

– написав російський політик.

Він вкотре повторив тезу із методички російської пропаганди про те, що без постачання зброї "все швидко закінчиться для бандерівського режиму".

Натомість, як приклад, він навів Росію. Колишній президент Росії наполягає, що вона сама забезпечує себе зброєю, проте, ймовірно, Іран з ним би не погодився. Вочевидь, він також забув, що навіть російська зброя має західні деталі та програмне забезпечення, без яких не може нормально функціонувати.

Далі прибічник Путіна написав, що Росія не просто сама виготовляє зброю, а й перевищує "поточні потреби збройних сил". Ймовірно, Медвєдєв не має актуальної інформації з передової та має хибне уявлення про забезпечення російської армії, тому й обурюється, що Україна може підрахувати залишки ворожої зброї.

Наостанок Медвєдєв наголосив, що Росія буде виробляти стільки зброї, скільки необхідно для "захисту".

Це вже не перша маячня, яку видав Медвєдєв