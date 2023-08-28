Российский политик Дмитрий Медведев написал абсурдный пост о том, что Украина постоянно подсчитывает "Сколько и чего осталось в России. Он убежден, что Украина живет за счет "своих хозяев", передает 24 Канал.
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"Страна-паразит"
Медведев возмутился, что Украина подсчитывает, сколько у государства-агрессорки осталось разных видов вооружений. Однако он написал, что это "понятно".
Это понятно – враждебная пропаганда живет по своим законам. Но не только такой подсчет вполне логичен для самого существования бандеровского государства. Ведь она – "страна-паразит" и получает корм "от тела" своих хозяев, живет за их счет,
– написал российский политик.
Он в очередной раз повторил тезис по методике российской пропаганды о том, что без поставки оружия "все быстро закончится для бандеровского режима".
В качестве примера он привел Россию. Бывший президент России настаивает, что он сам обеспечивает себя оружием, однако, вероятно, Иран с ним бы не согласился. Очевидно, он также забыл, что даже у российского оружия есть западные детали и программное обеспечение, без которых не может нормально функционировать.
Далее сторонник Путина написал, что Россия не просто сама производит оружие, но и превышает "текущие потребности вооруженных сил". Вероятно, у Медведева нет актуальной информации по передовой и имеет ложное представление об обеспечении российской армии, поэтому и возмущается, что Украина может подсчитать остатки вражеского оружия.
В заключение Медведев подчеркнул, что Россия будет производить столько оружия, сколько необходимо для "защиты".
Это уже не первый бред, который издал Медведев
- Если раньше говорили, что Украина под "ручным управлением" США, то сейчас риторика иная. Говорят, что Байден стал "заложником" нашего государства. С таким заявлением выступил Дмитрий Медведев. Он решил усомниться в интеллектуальных возможностях президента США Джо Байдена.
- Одиозный Дмитрий Медведев раз стал угрожать Украине и снова стал призывать к терактам против гражданского населения. В этот раз причиной, ненадолго заставившей его переместить внимание с алкоголя на интернет, стала атака морского беспилотника на танкер окупантов.
- На атаку БПЛА на Москву отреагировал Дмитрий Медведев. В частности, он назвал украинцев "бандеровскими ублюдками" и снова заговорил о "руководителях с Запада". Классически Медведев начал угрожать новыми атаками на территории Украины. В частности, он написал, что нужно избивать туда, где их "пока не ждут".