У етері пропагандистського телеканалу Росії новину про благоустрій Калінінграду проілюстрували не тими кадрами. На записі не російське місто, передає 24 Канал.

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У кадр потрапила Польща

У російському етері у сюжеті про успішний розвиток Калінінграду, попри санкції, показали польське місто Ельблонг. На записі спочатку справді показували Калінінград, проте потім щось пішло не так. Російські пропагандисти не помітили, що показали зовсім не те.

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Мовиться про фрагмент із 12 секунди. Саме там показали кадри із польським Ельблонгом.



Ельблонг та Калінінград на карті / Скриншот 24 Каналу

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