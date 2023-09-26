Як Росія намагалась спотворити конфлікт

Спершу російська пропагандистська машина намагалась розігнати фейк про те, що Україна нібито внесла президента Польщі Анджея Дуду до бази центру Миротворець.

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Втім, коли з цієї провокації нічого не вийшло, пропагандисти вирішили переконати у наявності "конфлікту" між Україною та Польщею хоча б своїх громадян. Для цього вони почали розповідати їм казки про те, що міжнародна коаліція на підтримку України нібито розвалюється.

А щоб їх слова мали хоча б якусь вагу, адже і самі громадяни країни-агресора усе менше вірить у наративи кремлівського режиму, пропагандистка Ольга Скабєєва під час однієї зі своїх програм запросила в ефір польського експерта, який мав розповісти про те, що Польща на тлі скандалу скоротить свою військову допомогу ЗСУ, однак щось пішло "не так".

План Скабєєвої провалився

Експерт в ефірі заявив, що "за останні півтора року Україна з точки зору польських інтересів домоглася неймовірного результату".

"Ми вже приблизно рік перебуваємо не те що в реалізації плану, а просто втілення мрії. Україна вирішила всі наші стратегічні проблеми. І в цьому контексті потрібно розглядати всі інші тактичні дрібниці. Звісно, ніякої підтримки ніхто ніколи не припинить… Кожен день того, що Україна стирає сили Росії, збільшує польську роль у регіоні", – заявив гість.

Звісно, своїми словами він викликав у Скабєєвої неприховане розчарування, але вона крізь зуби таки процідила, що "дякує за правду".

Що цьому передувало