Как Россия пыталась исказить конфликт

Сначала российская пропагандистская машина пыталась разогнать фейк о том, что Украина якобы внесла президента Польши Анджея Дуду в базу центра Миротворец.

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Впрочем, когда из этой провокации ничего не вышло, пропагандисты решили убедить наличие "конфликта" между Украиной и Польшей хотя бы своих граждан. Для этого они начали рассказывать им сказки о том, что международная коалиция в поддержку Украины разваливается.

А чтобы их слова имели хотя бы какой-то вес, ведь и сами граждане страны-агрессора все меньше верят в нарративы кремлевского режима, пропагандистка Ольга Скабеева во время одной из своих программ пригласила в эфир польского эксперта, который должен был рассказать о том, что Польша на фоне скандала сократит свою военную помощь ВСУ, однако что-то пошло "не так".

План Скабеевой провалился

Эксперт в эфире заявил, что "за последние полтора года Украина с точки зрения польских интересов добилась невероятного результата".

"Мы уже примерно год находимся не только в реализации плана, а просто воплощение мечты. Украина решила все наши стратегические проблемы. И в этом контексте нужно рассматривать все другие тактические мелочи. Конечно, никакой поддержки никто никогда не прекратит… Каждый день того, что Украина стирает силы России, увеличивает польскую роль в регионе", – заявил гость.

Конечно, своими словами он вызвал у Скабеевой нескрываемое разочарование, но она сквозь зубы процедила, что "благодарит за правду".

Что этому предшествовало