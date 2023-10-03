На 24 Канале прокомментировали очередное безумное заявление кремлевской пропагандистки.

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На ток-шоу в эфире "Россия 1" обсуждали риск "шатдауна" в США, когда часть правительства может прекратить работу из-за непринятия нового бюджета. К счастью, Вашингтону этого удалось избежать путем временного бюджета на 45 дней, но без помощи Украине на этот период.

Скабеева же выдала абсурдный вывод, с которым даже не согласился "эксперт" в студии.

"Смотрите, 1 октября условный "шатдаун". До 13 октября американские военные не получают платы – у нас есть две недели, чтобы взять Вашингтон!" – заявила пропагандистка.

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Дальше Скабееву понесло. Она стала оговаривать казармы армии США. Мол, это старые бараки, построенные во времена Вьетнамской войны, и там царит полная антисанитария.

Мы видели там, в американских казармах, плесень. Может, нас ждут эти люди!

– выдала пропагандистка.

Очень странно слышать подобные заявления от россиянки, чья армия сражается в ватных шлемах. Более того, воюет не с американскими бойцами, а с украинскими. Однако зачем обсуждать горькую правду, если всегда можно наговорить приятный абсурд, который все равно "схавают".

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