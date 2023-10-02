Успехи украинских защитников и несуразность российских оккупантов видят и аналитики, и западные издания. Они в своих материалах пишут о несостоятельности армии России, что очень злит их пропагандистов, информирует 24 Канал.

Смотрите также Целые "СВО" снова изменились: какой бред плыл Медведев

Правда, которая колет глаза

За более чем полтора года полномасштабной войны Россия не достигла своих целей. Сейчас украинские защитники продолжают вести свое контрнаступление, ликвидируя захватчиков и уничтожая их технику.

Следовательно, издание The Economist отметило, что российская армия ослабевает. И может не выдержать войну на истощение. Пропагандисты же не понимают откуда такие выводы.

Западные издания разносят российскую пропаганду: смотреть видео

"Почему они решили, что наши вооруженные силы слабы", – спросил Владимир Соловьев у своих так называемых гостей эфира. Один из них неожиданно ответил.

"Меня удивляет с каким упорством они пишут, что вооруженные силы России показали свою несостоятельность, не смогли достичь поставленных целей тогда, когда это было возможно сделать в первый месяц войны. То ли просчеты командования, то ли сил не хватило – ничего добиться не смогли. Позорно ушли из Киева, Харькова, правого берега Днепра", – сказал один из присутствующих.

Просчеты командования, уход из трех областей – фактически пропагандисты сами ответили на вопрос, почему аналитики считают их армию слабой. И, кстати, уже сами называют войну не так называемой "СВО".

Ситуация на фронте: последние новости