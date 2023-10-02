Успіхи українських захисників і недолугість російських окупантів бачать і аналітики, і західні видання. Вони у своїх матеріалах пишуть про неспроможність армії Росії, що дуже злить їхніх пропагандистів, інформує 24 Канал.

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Правда, яка коле очі

За більш ніж півтора року повномасштабної війни Росія не досягла своїх цілей. Наразі українські захисники продовжують вести свій контрнаступ, ліквідовуючи загарбників та знищуючи їхню техніку.

Відтак, видання The Economist зазначило, що російська армія слабшає. І може не витримати війну на виснаження. Натомість пропагандисти не розуміють звідки такі висновки.

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"Чому вони вирішили, що наші збройні сили слабкі", – запитав Владімір Соловйов у своїх так званих гостей ефіру. Один з них несподівано дав відповідь.

"Мене дивує з якою завзятістю вони пишуть, що збройні сили Росії показали свою неспроможність, не змогли досягти поставлених цілей тоді, коли це було можливо зробити у перший місяць війни. Чи то прорахунки командування, чи то сил не вистачило – нічого досягти не змогли. Ганебно пішли з Києва, Харкова, правого берега Дніпра", – сказав один із присутніх.

Прорахунки командування, відхід з трьох областей – фактично пропагандисти самі відповіли на питання чому аналітики вважають їхню армію слабкою. І, до речі, вже самі називають війну не так званою "СВО".

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