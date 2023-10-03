В издании отмечают, что в планах Владимира Путина попытка остановить поддержку Украины со стороны ее союзников и партнеров. Речь идет о США и Европе. Как пишут The New York Times, для этого он использует свои шпионские сети и новые технологии.

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Что делает Путин, чтобы достичь цели

Собеседник издания отметил, что Путин считает, что с помощью таких методов будет иметь возможность повлиять на политику США и Европы. И это позволит ему ослабить военную поддержку нашего государства в войне, развязанной Россией. Это, по мнению главы Кремля, даст ему возможность снова получить преимущество на поле боя.

Чиновники из США заметили, что Путин, вероятно, внимательно следит за политическими дебатами в США, касающимися помощи нашему государству. По их словам, Кремль на постоянной основе ведет информационные операции, чтобы очернить политику НАТО и США, а также "предположительно будет наращивать усилия в ближайшие месяцы".

Конечная цель России – помочь подорвать позиции кандидатов, поддерживающих Украину, и изменить политику США. Некоторые американские чиновники сомневаются, что России удастся это сделать,

– пишут в материале.

Кремль продолжит продвижение пророссийских кандидатов

По словам американских чиновников, даже в случае, если Россия не сможет повлиять на исход выборов в США, в Кремле могут считать, что смогут вызвать достаточно дебатов о помощи Украине. Сделают это для того, чтобы предстоящий Конгресс испытывал больше трудностей во время принятия решения о дополнительной поддержке нашего государства.

Кроме того, чиновники США предполагают, что Россия может пытаться поддерживать в Европе пророссийских кандидатов. А еще она может попытаться повлиять на голосование в Европейском парламенте в 2024 году.

По их мнению, Москва может нарастить финансирование пророссийских политиков в Европе, чтобы достичь своей цели. Кроме того, взяться за кампанию по дезинформации и распространению теорий заговора.