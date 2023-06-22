Відповідний указ оприлюднили на сайті президента України. Нового посла замість пана Кизима не призначили.

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"Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь", – мовиться в указі.

Що відомо про посла України у Білорусі

Ігор Кизим був призначений послом України в Білорусі 20 лютого 2017 року. 18 квітня 2023 року його викликали для консультацій до Києва через недружній актом з боку Білорусі, спрямованим на підтримку держави-агресора.

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Зауважимо, що загалом Київ декілька разів викликав для консультацій посла у Білорусі, однак незабаром він знову повертався до Мінська.

Востаннє МЗС України вирішило викликати посла Ігоря Кизима для консультацій у квітні через зустріч самопроголошеного президента Александра Лукашенка з ватажком донецьких окупантів Денисом Пушиліним. Після цього український посол не повертався до Мінська.

Небезпека з боку Білорусі