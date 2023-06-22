Соответствующий указ был обнародован на сайте президента Украины. Нового посла вместо господина Кизима не назначили.

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"Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Беларусь", – говорится в указе.

Что известно о после Украины в Беларуси

Игорь Кизим был назначен послом Украины в Белоруссии 20 февраля 2017 года. 18 апреля 2023 года его вызвали для консультаций в Киев из-за недружественного акта со стороны Беларуси, направленного на поддержку государства-агрессора.

Украина долго не разрывала дипломатические отношения с Беларусью

Отметим, что в целом Киев несколько раз вызывал для консультаций посла в Беларуси, однако вскоре он снова возвращался в Минск.

В последний раз МИД Украины решил вызвать посла Игоря Кизима для консультаций в апреле из-за встречи самопровозглашенного президента Александра Лукашенко с предводителем донецких оккупантов Денисом Пушилиным. После этого украинский посол не возвращался в Минск.

Опасность со стороны Беларуси