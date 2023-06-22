Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной. По его словам, создается впечатление, будто самопровозглашенный президент Беларуси не понимает, какие на самом деле последствия будут иметь использование тактического ядерного оружия

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Ядерный шантаж России

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов уверен, что Россия не нанесет ядерный удар по Украине. Он заявил, что "идиотов в российском руководстве не так много".

Очень хочется верить руководителю ГУР, но иногда достаточно одного идиота, чтобы совершить какую-то беду. Мы видим, что их там не один и не два, а несколько миллионов. В руководстве – так несколько десятков,

– отметил Олег Лесной.

Перемещение тактического ядерного оружия в Беларусь является скорее устрашением, чем показателем будущих действий. Расположение ядерного оружия ближе к границам – это один из методов ядерного шантажа России по отношению к Западу.

В то же время Александр Лукашенко, который грозился использовать ядерное оружие в случае "необходимости", как бы ни хотел, сделать этого не сможет. По меньшей мере, потому, что "красная кнопка" остается у Владимира Путина.

"У Лукашенко, в худшем случае, очень плохая перспектива, как и у его государства. Если условно ядерное оружие используют по любому государству – ответ прилетит в Беларусь. Такое впечатление, что он этого не осознает и играет в дурацкие игры. Такое впечатление, что он уже пожил и ему неинтересно, что будет с его страной", – подчеркнул политолог.

Олег Лесной о возможности использования ядерного оружия: смотреть видео

Саммит НАТО может стать триггером

Однако важно также отдавать себе отчет, что ядерная угроза может быть опасна и в другом аспекте.

Это очень субъективное мнение, но ядерное оружие может быть очень опасным в ракурсе саммита НАТО (11 июля – 24 Канал), который недалеко от Беларуси будет проходить. В России может сложиться идиотская идея запугать на саммите. К этому нужно готовиться не только нам,

– подчеркнул Лесной.

Для того чтобы Россия не предполагала мнения о применении ядерного оружия, миру необходимо посылать четкие сигналы. И делать это нужно уже сейчас, чтобы у Владимира Путина не было иллюзий, что для него все закончится переговорами между Россией и США без Украины.

"С террористами переговоров не ведут – террористов уничтожают. Но мир, к сожалению, не готов уничтожить ни Путина, ни его государство", – подытожил политолог.

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