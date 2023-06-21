Угроза применения ядерного оружия со стороны России все еще существует, однако Кирилл Буданов не верит, что оккупанты пойдут на такой шаг. Он пришел к такому выводу после десяти лет изучения российской агрессии.

Читайте также Буданов ответил, передала ли Россия Беларуси ядерные боеголовки

Россия не применит ядерное оружие в войне с Украиной

Глава украинской разведки убежден, что вероятность использования "ядерки" Россией достаточно низкая.

Как руководитель разведки, я вам прямо говорю, этого не произойдет. При всей моей неприязни к России, идиотов управляет страной не так много,

– заявил Буданов.

Также он отметил, что мир в Украине невозможен без стратегического поражения России и "переформирования власти". Буданов убежден, что либо "все выйдут из войны одновременно", либо одна сторона проиграет, а другая победит. Западные журналисты убеждены, что Буданов активно участвует в закулисных мирных переговорах.

В ГУР ранее также сообщали, что риск применения ядерного оружия не повышается даже после передачи Россией части ядерного вооружения Беларуси. Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что в Калининградской области уже давно размещено российское ядерное оружие против НАТО, так что новые угрозы не появляются.

Угроза использования "ядерца" оккупантами: последние новости