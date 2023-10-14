Паризький Лувр закривали на день "з міркувань безпеки", Версальський палац евакуювали

У суботу 14 жовтня паризький Лувр зачинив свої двері для відвідувачів. Відомо, що евакуйовували цього дня також Версальський палац.

За наявними даними, Лувр зачиняли у суботу "з міркувань безпеки". Про це розповіли у пресслужбі музею.

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Що відомо про закриття музеїв

З міркувань безпеки музей Лувр зачиняє свої двері сьогодні, у суботу, 14 жовтня. Люди, які забронювали відвідування в цей день, отримають відшкодування. Дякуємо за розуміння,

– пишуть у соцмережах музею.

Після оголошення про закриття у соціальних мережах, прессекретар поспілкувалася з журналістами AFP. Їм вона сказала, що Лувр отримав письмове повідомлення. У ньому йшлося про ризик як для музею, так і для його відвідувачів.

Ми вирішили... евакуюватися та закрити його на день, поки ми проводимо необхідні перевірки,

– додала вона.

Також джерела AFP розповіли про те, що у суботу евакуйовували Версальський палац. Сталося це після повідомлення про мінування.

Джерело, близьке до справи, зазначило, що попередження через інтернет надійшло анонімно. Воно додало, що музей зачинив свої двері до кінця дня.

Власне, спочатку стало відомо про погрози для відвідувачів Лувру, а потім – Версальського палацу. І все це на тлі зростання напруги, пов'язаного з вчорашнім смертельним нападом ісламіста на школу.

Що сталося у Франції напередодні

За наявними даними, у середній школі Гамбетта в Аррасі стався теракт 13 жовтня близько 11:00. За словами свідків, виходець з Чечні напав на вчителя та завдав йому кількох смертельних поранень ножем. Очевидці кажуть, що зловмисник у моменті вигукував "Аллаху Акбар".

Відомо, що 20-річний чоловік, озброєний ножем, увійшов на територію школи. Він завдав двох ножових поранень вчителю літератури. Також побив ще двох співробітників навчального закладу. Серед учнів постраждалих немає.

За наявними даними, поліція вже відкрила кримінальне провадження з поміткою про тероризм за пунктами: