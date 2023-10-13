Еммануель Макрон – президент Франції – особисто відвідав місто Аррас. Повернувшись до Парижа, французький лідер зібрав термінове засідання. Його темою стала національна безпека.

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Елізабет Борн – прем'єрка – оголосила, що на території країни запроваджують режим підвищеної терористичної загрози. Окрім того, стало відомо, що після скоєння теракту затримали вже 8 людей.

Також Макрон наголосив: вдалося попередити ще один теракт на території Франції.

20-річний чеченець зарізав вчителя

У Франції у середній школі стався теракт. Туди увірвався озброєний 20-річний чоловік. Він напав на вчителів. Зокрема, смертельно поранив вчителя літератури. Окрім того, відомо про ще двох постраждалих серед дорослих. Деталей про їхній стан наразі не розкривають. Поранених серед дітей, на щастя, немає.

Повідомляють, що нападника вже затримали. Ним виявився 20-річний чеченець, уродженець Росії. Під час нападу на вчителя літератури він щонайменше раз вигукнув "Аллаху Акбар".