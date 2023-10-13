Эммануэль Макрон – президент Франции – лично посетил город Аррас. Вернувшись в Париж, французский лидер собрал срочное заседание. Его темой стала национальная безопасность.

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Элизабет Борн – премьер – объявила, что на территории страны вводят режим повышенной террористической угрозы. Кроме того, стало известно, что после совершения теракта задержали уже 8 человек.

Также Макрон подчеркнул, что удалось предупредить еще один теракт на территории Франции.

20-летний чеченец зарезал учителя

Во Франции в средней школе произошел теракт. Туда ворвался вооруженный 20-летний мужчина. Он напал на учителей. В частности, смертельно ранил учителя литературы. Кроме того, известно еще о двух пострадавших среди взрослых. Детали об их состоянии пока не раскрывают. Раненых среди детей, к счастью, нет.

Сообщается, что нападавшего уже задержали. Им оказался 20-летний чеченец, уроженец России. Во время нападения на учителя литературы он по меньшей мере раз воскликнул "Аллаху Акбар".