200 тисяч біженців залишились у Львові, – Садовий про ситуацію в місті

Сотні тисяч цивільних, чиї домівки потрапили під обстріли окупантів, виїхали зі своїх населених пунктів. Безліч з них отримали притулок за кордоном, однак є й ті, кого прихистили у містах на заході нашої країни.

Станом на 7 березня у Львові перебуває 200 тисяч біженців з інших регіонів України. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий під час брифінгу.

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Ситуація з біженцями у Львові

За словами Садового, переселенців з інших регіонів нашої країни розмістили у закладах освіти, культури, районних організаціях, хостелах тощо. Разом з тим через вокзал Львова зараз щодня проходить близько 60 тисяч людей.

Мер міста зазначив, що Львів готується і до нових хвиль тимчасового переселення людей з інших регіонів країни. Власне, тому Садовий закликає міжнародні організації, які мають досвід роботи з біженцями, допомогти з організацією підтримки.

Брифінг Андрія Садового і Марії Єфросиніної про ситуацію з переселенцями у Львові: дивіться відео

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