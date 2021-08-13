Чергова перемога: аеропорт "Львів" увійшов до трійки лідерів за кількістю польотів
Джерело:avianews.com
Міжнародний аеропорт "Львів" посів 2 місце у рейтингу всіх летовищ України за кількістю польотів та клієнтів. На першому місці опинився аеропорт "Бориспіль".
Аеропорт "Жуляни" також потрапив у трійку лідерів. Ще кілька місяців тому він перебував на 5 місці, поступаючись Одесі та Харкову.
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Львів опинився в лідерах за пасажиропотоком
У липні аеропорт "Бориспіль" обслужив понад 1,16 мільйона пасажирів. Своєю чергою, послугами львівського летовища скористалися 251 тисяча людей, а аеропорту "Жуляни" – 186,9 тисячі людей. Загалом українські летовища пропустили через свої термінали 2,62 мільйона мандрівників. Тож трійка лідерів виконала 77,9% всього авіаційного трафіку України.
Пасажиропотік аеропортів України за 7 місяців 2021 року:
- аеропорт "Бориспіль" – понад 4,56 мільйона людей;
- аеропорт "Львів" – 763,4 тисячі;
- аеропорт "Київ" (Жуляни) – 524,2 тисячі;
- аеропорт "Одеса" – 584,9 тисячі;
- аеропорт "Харків" – 553,2 тисячі;
- аеропорт "Дніпро" – 144,4 тисячі.