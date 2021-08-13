Аэропорт "Жуляны" также попал в тройку лидеров. Еще несколько месяцев назад он находился на 5 месте, уступая Одессе и Харькову.

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Львов оказался в лидерах по пассажиропотоку

В июле аэропорт "Борисполь" обслужил более 1,16 миллиона пассажиров. В свою очередь, услугами львовского аэропорта воспользовались 251 тысяча человек, а аэропорта "Жуляны" – 186,9 тысячи людей. Всего украинские аэродромы пропустили через свои терминалы 2,62 миллиона путешественников. Поэтому тройка лидеров выполнила 77,9% всего авиационного трафика Украины.

Пассажиропоток аэропортов Украины за 7 месяцев 2021 года:

аэропорт "Борисполь" – более 4,56 миллиона человек;

аэропорт "Львов" – 763,4 тысячи;

аэропорт "Киев" (Жуляны) – 524,2 тысячи;

аэропорт "Одесса" – 584,9 тысячи;

аэропорт "Харьков" – 553,2 тысячи;

аэропорт "Днепр" – 144,4 тысячи.

Обратите внимание! В июле сразу 2 украинских аэропорта превысили свои докризисные показатели. В частности, аэропорт "Львов" обслужил на 3,1% больше пассажиров, чем в июле 2019 года. В свою очередь, в Харькове пассажиропоток превысил докризисный показатель на 13%.