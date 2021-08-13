Аеропорт "Жуляни" також потрапив у трійку лідерів. Ще кілька місяців тому він перебував на 5 місці, поступаючись Одесі та Харкову.

До теми Як до карантину: львівський аеропорт похвалився пасажиропотоком

Львів опинився в лідерах за пасажиропотоком

У липні аеропорт "Бориспіль" обслужив понад 1,16 мільйона пасажирів. Своєю чергою, послугами львівського летовища скористалися 251 тисяча людей, а аеропорту "Жуляни" – 186,9 тисячі людей. Загалом українські летовища пропустили через свої термінали 2,62 мільйона мандрівників. Тож трійка лідерів виконала 77,9% всього авіаційного трафіку України.

Пасажиропотік аеропортів України за 7 місяців 2021 року:

аеропорт "Бориспіль" – понад 4,56 мільйона людей;

аеропорт "Львів" – 763,4 тисячі;

аеропорт "Київ" (Жуляни) – 524,2 тисячі;

аеропорт "Одеса" – 584,9 тисячі;

аеропорт "Харків" – 553,2 тисячі;

аеропорт "Дніпро" – 144,4 тисячі.

Зауважте! У липні відразу 2 українські аеропорти перевищили свої докризові показники. Зокрема, аеропорт "Львів" обслужив на 3,1% більше пасажирів, ніж у липні 2019 року. Своєю чергою, у Харкові пасажиропотік перевищив докризовий показник на 13%.