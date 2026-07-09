Ще не діагноз, але вже симптом, – Садовий про конфлікт з ТЦК у Львові на Сихові

Ввечері 8 липня у спальному районі Львова стався масштабний конфлікт за участі військових та цивільних осіб. Мер міста Андрій Садовий заявив, що ці події повинні отримати належну правову оцінку.

Про це Андрій Садовий написав у своєму офіційному Telegram-каналі.

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Як Садовий коментує конфлікт з ТЦК?

Андрій Садовий заявив, що інцидент з ТЦК у Львові став "ще не діагнозом, але вже симптомом".

58 тисяч львів'ян і львів'янок сьогодні на фронті. Кожного дня ми прощаємось з загиблими земляками. Місто віддає левову частку свого бюджету на підтримку Сил Оборони України,

– написав міський голова.

За словами Садового, ганебна поведінка окремої групи людей не здатна зруйнувати репутацію львівської громади, однак кинула на неї тінь.

Мер також зазначив, що Росія найбільше зацікавлена у внутрішніх конфліктах між українцями, адже будь-яке протистояння всередині країни одразу стає інструментом ворожої пропаганди.

Садовий підкреслив, що на четвертому році повномасштабної війни Україна залишається правовою державою, тому події вчорашнього вечора мають отримати належну правову оцінку, а всі, хто порушив закон, – понести відповідальність.

Окремо міський голова закликав не називати військовослужбовців "працівниками ТЦК". За його словами, роботу державних інституцій можна обговорювати, однак перешкоджати військовим виконувати службові обов'язки, нищити майно чи брати закон у власні руки є неприпустимим.

Минулого року молодь виходила на вулиці з картонками й відстояла свою позицію. Я теж був там. Такі вчинки викликають повагу. Відео, які ми побачили вчора – це сум і сором. Будьте мудрими!

– підсумував Андрій Садовий.

Нагадаємо, за повідомленнями очевидців та місцевих телеграм-каналів, конфлікт на Сихові розпочався після того, як військові ТЦК нібито затримали двох молодих чоловіків. Стверджувалося, що одного з них відвезли до районного центру комплектування, тоді як іншого, нібито 20-річного, залишили в службовому автомобілі.

Після цього біля автомобіля почали збиратися місцеві жителі: вони вимагали повернути затриманого чоловіка та не дозволяли автомобілю залишити місце події.