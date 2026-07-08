Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що з'ясовує всі обставини інциденту.

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Що відомо про інцидент?

За повідомленнями очевидців та місцевих телеграм-каналів, конфлікт розпочався після того, як працівники ТЦК нібито затримали двох молодих чоловіків. Стверджується, що одного з них відвезли до районного центру комплектування, тоді як іншого, нібито 20-річного, залишили в службовому автомобілі.

Конфлікт із ТЦК на Сихові: дивіться відео

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Після цього біля автомобіля почали збиратися місцеві жителі. За словами очевидців, люди вимагали повернути затриманого чоловіка та не дозволяли автомобілю залишити місце події.

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У мережі також оприлюднили відео, на яких видно, що службовий автомобіль отримав пошкодження. За попередніми повідомленнями, йому прокололи шини, зняли передній бампер, а частина людей намагалася перекинути транспортний засіб, вигукуючи "Ганьба".

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Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що під час інциденту перебував на Запорізькому напрямку, де працював з українськими військовими.

По ситуації на Сихові зараз з'ясовую всі обставини. Повідомлю, щойно матиму повну та перевірену інформацію. А поки прошу всіх зберігати спокій, бути мудрими й не забувати, хто наш справжній ворог!
– сказав він.

Як повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Львівській області Аліна Подрейко у коментарі Суспільному, попередньо правоохоронці встановили, що працівники ТЦК виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. За її словами, наразі на місці працюють поліцейські, які забезпечують публічний порядок та спілкуються з учасниками події.

Після півночі 9 липня в ОВА повідомили, що провели термінову нараду з правоохоронцями щодо ситуації з блокування автомобілів ТЦК на Сихові. Очільник відомства Максим Козицький акцентував 2 моменти:

  • Усі, хто вчиняв правопорушення, зокрема перешкоджання діяльності військовослужбовців, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.

  • Обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування правомірності дій щодо оповіщення громадянина 1996 року народження, який перебував у розшуку.

У Львівському ОТЦК та СП повідомили, що військовозобов'язаний громадянин, який порушував правила військового обліку і через якого виник конфлікт, направлений для проходження ВЛК.

Нагадаємо, у Кам'янському на Дніпропетровщині під час проведення заходів оповіщення 50-річний чоловік кинув гранату в бік групи ТЦК. Унаслідок вибуху тілесних ушкоджень зазнали поліцейський, військовослужбовець, а також сам нападник – усіх трьох госпіталізували.