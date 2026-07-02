Подробиці розповіли в поліції Дніпропетровської області.

Актуально У Білій Церкві чоловік кинув гранату в будівлю ТЦК

Що відомо про інцидент у Кам'янському?

Подія сталася під час проведення заходів оповіщення. Група ТЦК перевіряла документи 50-річного чоловіка. Як виявилося, він порушив правила військового обліку.

Так, чоловік підірвав гранату й кинув її в бік групи ТЦК, унаслідок чого поліціянт, військовослужбовець РТЦК та СП, а також сам порушник отримали тілесні ушкодження. Усіх трьох забрали до лікарні.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна служба, яка встановлює обставини події. "Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", – йдеться у заяві поліції.



Місце вибуху гранати в Кам'янському / Фото Суспільного

Місцеві жителі розповіли Суспільному про те, що сталося в Кам'янському. Вони бачили чоловіка з гранатою, поруч із яким перебували представники ТЦК, після чого стався вибух. Працівниця магазину Любов зазначила, що чоловік переходив дорогу з гранатою в руці, а військові тримали дистанцію. Згодом пролунав вибух.

Місцевий житель Володимир повідомив, що вибух почув близько 15:45. За його словами, чоловіка раніше в цьому районі не бачив, а після інциденту на місці працювали поліція та медики.

Нагадаємо, у червні у Звенигородському районі Черкаської області стався конфлікт за участі представників ТЦК. За даними поліції, працівники центру прибули на територію одного з місцевих підприємств, після чого між ними та працівниками виникла сутичка.

Попередньо встановлено, що під час інциденту один із чоловіків застосував газовий балончик, а інший дістав стартовий пістолет і вистрілив у повітря. Після цього одного з учасників конфлікту представники ТЦК вивезли з місця події.