Подробиці розповіли в поліції Дніпропетровської області.
Актуально У Білій Церкві чоловік кинув гранату в будівлю ТЦК
Що відомо про інцидент у Кам'янському?
Подія сталася під час проведення заходів оповіщення. Група ТЦК перевіряла документи 50-річного чоловіка. Як виявилося, він порушив правила військового обліку.
Так, чоловік підірвав гранату й кинув її в бік групи ТЦК, унаслідок чого поліціянт, військовослужбовець РТЦК та СП, а також сам порушник отримали тілесні ушкодження. Усіх трьох забрали до лікарні.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
На місці інциденту працює слідчо-оперативна служба, яка встановлює обставини події. "Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", – йдеться у заяві поліції.
Місце вибуху гранати в Кам'янському / Фото Суспільного
Місцеві жителі розповіли Суспільному про те, що сталося в Кам'янському. Вони бачили чоловіка з гранатою, поруч із яким перебували представники ТЦК, після чого стався вибух. Працівниця магазину Любов зазначила, що чоловік переходив дорогу з гранатою в руці, а військові тримали дистанцію. Згодом пролунав вибух.
Місцевий житель Володимир повідомив, що вибух почув близько 15:45. За його словами, чоловіка раніше в цьому районі не бачив, а після інциденту на місці працювали поліція та медики.
Нагадаємо, у червні у Звенигородському районі Черкаської області стався конфлікт за участі представників ТЦК. За даними поліції, працівники центру прибули на територію одного з місцевих підприємств, після чого між ними та працівниками виникла сутичка.
Попередньо встановлено, що під час інциденту один із чоловіків застосував газовий балончик, а інший дістав стартовий пістолет і вистрілив у повітря. Після цього одного з учасників конфлікту представники ТЦК вивезли з місця події.