Аншлаг у центрах вакцинації Львова: коли щепитись, щоб не потрапити у велику чергу
Джерело:24 канал
У центрах вакцинації Львова спостерігали справжні аншлаги. Сотні людей могли очікувати у торгових центрах, щоб щепитися проти коронавірусу.
Дехто стояв за дозою ліків, бо нарешті наважився імунізуватись. Однак більшість – через нові обмеження, які почали запроваджувати у компаніях, на підприємствах та в закладах харчування.
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Проте наразі у точках вакцинації охочих зробити заштрик трохи менше, зауважили журналісти. Однак наплив ще є. Комусь може пощастити – вакцинуватись вийде без черги, а комусь доведеться почекати й кілька годин.
Що впливає на черги на вакцинацію
Водночас є навіть найбільш зручний час для того, щоб не потрапити у чергу. Після майже тижневого періоду ажіотажу у львівських центрах масової вакцинації настало відносне затишшя.
Щепляться люди за 10 – 15 хвилин без тривалого очікування у черзі. Однак попередньо записатись все ж важкувато.
Люди говорять, що записи – на тиждень наперед, але також є ті, які приходять в живу чергу,
– розповіла координаторка від 6-ї міської поліклініки Уляна.
Якщо це вихідні – то черга зранку. Проте в неділю, через відвідування церкви місцевими, черги на вакцинацію можуть утворитись навпаки – після обіду. Водночас протягом минулого тижня на кількість охочих щепитись не впливали навіть вихідні.
У центрах вакцинації буде багатолюдно
Хоч багато хто вакцинується через необхідність сертифіката на роботі, також є охочі, які лише тепер зважились на профілактичні уколи. Деякі львів'яни розповіли, що довго наважувалися й переконалися, що найефективніше вакцинуватися саме у відповідний період.
Медики прогнозують, що наразі у центрах вакцинації буде ще багатолюдно – адже зобов'язали усі громадські місця мати документи про щеплення.
Як не потрапити у чергу на вакцинацію: дивіться відео
Водночас в одній із міських поліклінік у спальному районі міста людей більше. Очікувати доводиться довше. Вакцинацію медики проводять у дві зміни – до 20:00.
Ми почали збільшувати вакцинувати удвічі. Минулого тижня до 20:00 працювало два пункти – було 400 – 450 щеплень на добу,
– розповіла Світлана Степко, виконувачка обов'язки заступника головного лікаря 5-ї міської поліклініки.
У поліклініці можна побачити більше людей старшого віку, натомість у пунктах щеплень у торговому центрі ситуація інакша. Водночас деякі львів'яни погодилися на профілактичний укол лише тому, що треба їхати за кордон, куди без вакцинації не пускають.
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У когось рішення щепитися спонтанне, а в когось виважене. Дехто це робить лише через нові обмеження. Водночас поки кращого способу захиститися й уникнути важких наслідків коронавірусу людство не винайшло.