Атаки Росії на Львівщину: Козицький розповів про наслідки

Росія зранку 24 лютого атакувала Львівщину. Обстрілів зазнали 3 військові об'єкти.

На щастя, внаслідок атак ніхто не постраждав. Про це розповів голова Львівської ОДА Максим Козицький.

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Які об'єкти атакував ворог

Військові частину у:

Кам'янці-Бузькій;

Новому Калинові;

Бродах.

Львівський аеропорт та злітну смугу посиленого охороняють. Під охорону взяли й об'єкти критичної інфраструктури.

Козицький закликав мешканців Львівщини бути пильними та повідомляти правоохоронців про підозрілих осіб в області.