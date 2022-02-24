На щастя, внаслідок атак ніхто не постраждав. Про це розповів голова Львівської ОДА Максим Козицький.
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Які об'єкти атакував ворог
Військові частину у:
- Кам'янці-Бузькій;
- Новому Калинові;
- Бродах.
Львівський аеропорт та злітну смугу посиленого охороняють. Під охорону взяли й об'єкти критичної інфраструктури.
Козицький закликав мешканців Львівщини бути пильними та повідомляти правоохоронців про підозрілих осіб в області.