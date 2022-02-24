Він повідомив, що зі собою необхідно мати лише паспорт. Про це він написав у соціальних мережах.
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Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України у вашому регіоні,
– зазначив глава Міноборони.
"Щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад і батальйонів Сил ТрО у вашому регіоні", – додав міністр оборони. Більше інформації на сайті Сил ТрО – https://sprotyv.in.ua.
Вступ до ТрО: що відомо
- Закон про національний спротив набув чинності на початку 2022 року.
- Згідно із ним, до лав тероборони відбуватиметься професійний та психологічний відбір.
- Для того, щоб дізнатися деталі вступу в ТрО, можна звернутися на лінію тероборони.
Текст публікації Олексія Резнікова:
Шановні краяни!
Ворог атакує, але наша армія незламна.
Україна переходить у режим тотальної оборони.
Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України у вашому регіоні.
Щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил ТрО у вашому регіоні.
З собою потрібно мати тільки паспорт.
Слідкуйте за оновленням інформації на сайті Сил ТрО - https://sprotyv.in.ua.
Тримаймо стрій!
Смерть російським окупантам!
Слава Україні!