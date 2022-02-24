Він повідомив, що зі собою необхідно мати лише паспорт. Про це він написав у соціальних мережах.

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Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України у вашому регіоні,

– зазначив глава Міноборони.

"Щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад і батальйонів Сил ТрО у вашому регіоні", – додав міністр оборони. Більше інформації на сайті Сил ТрО – https://sprotyv.in.ua.

Вступ до ТрО: що відомо

Закон про національний спротив набув чинності на початку 2022 року.

Згідно із ним, до лав тероборони відбуватиметься професійний та психологічний відбір.

Для того, щоб дізнатися деталі вступу в ТрО, можна звернутися на лінію тероборони.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Текст публікації Олексія Резнікова:

Шановні краяни!

Ворог атакує, але наша армія незламна.

Україна переходить у режим тотальної оборони.

Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України у вашому регіоні.

Щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил ТрО у вашому регіоні.

З собою потрібно мати тільки паспорт.

Слідкуйте за оновленням інформації на сайті Сил ТрО - https://sprotyv.in.ua.

Тримаймо стрій!

Смерть російським окупантам!

Слава Україні!