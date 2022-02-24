Он сообщил, что с собой необходимо иметь только паспорт. Об этом он написал в социальных сетях.

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Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас встать в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе,
– отметил глава Минобороны.

"Чтобы получить оружие, нужно обратиться непосредственно в бригады и батальоны Сил ТрО в вашем регионе", – добавил министр обороны. Больше информации на сайте Сил ТрО – https://sprotyv.in.ua.

Вступление в ТрО: что известно

Текст публикации Алексея Резникова:

Уважаемые земляки!

Враг атакует, но наша армия несокрушима.

Украина переходит в режим тотальной обороны.

Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас встать в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе.

Чтобы получить оружие, нужно обратиться непосредственно в бригады и батальоны Сил ТрО в вашем регионе.

С собой нужно иметь только паспорт.

Следите за обновлением информации на сайте Сил ТрО – https://sprotyv.in.ua.