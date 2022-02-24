Он сообщил, что с собой необходимо иметь только паспорт. Об этом он написал в социальных сетях.
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Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас встать в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе,
– отметил глава Минобороны.
"Чтобы получить оружие, нужно обратиться непосредственно в бригады и батальоны Сил ТрО в вашем регионе", – добавил министр обороны. Больше информации на сайте Сил ТрО – https://sprotyv.in.ua.
Вступление в ТрО: что известно
- Закон О Национальном сопротивлении вступил в силу в начале 2022 года.
- Согласно ему, в ряды теробороны будет происходить профессиональный и психологический отбор.
- Для того, чтобы узнать детали вступления в ТрО, можно обратиться на линию теробороны.
Текст публикации Алексея Резникова:
Уважаемые земляки!
Враг атакует, но наша армия несокрушима.
Украина переходит в режим тотальной обороны.
Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас встать в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе.
Чтобы получить оружие, нужно обратиться непосредственно в бригады и батальоны Сил ТрО в вашем регионе.
С собой нужно иметь только паспорт.
Следите за обновлением информации на сайте Сил ТрО – https://sprotyv.in.ua.