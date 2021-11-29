Авто розтрощило вщент: Lexus та Skoda зіштовхнулися на зустрічній у Львові

У Львові 28 листопада на зустрічній смузі зіштовхнулися Lexus та Skoda. Внаслідок аварії 4 людини потрапили до лікарні.

Нищівна ДТП сталася на вулиці Винниця. Серед постраждалих була неповнолітня.

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Травмувалися 4 людини

Правоохоронці попередньо встановили, що приблизно о 1:00 на вулиці Винниця водій автівки Lexus RX300, 37-річний львів'янин, виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіштовхнувся з автомобілем Skoda Fabia, за кермом якого перебував 35-річний львів'янин.

Внаслідок ДТП автівки дуже пошкодились. Обидва водії отримали травми, тож медики відвезли їх до лікарні. Також госпіталізували 2 пасажирок Skoda Fabia – львів'янок віком 15 і 36 років.



Автівки зіштовхнулися на зустрічній смузі / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії. Призначені експертизи.



4 людини травмувалися / Фото поліції Львівщини