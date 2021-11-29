Сокрушительное ДТП произошло на улице Винница. Среди пострадавших была несовершеннолетняя.

К теме Отбойник насквозь проткнул авто: на трассе Киев – Чоп трагически погиб водитель

Травмировались 4 человека

Правоохранители предварительно установили, что примерно в 1: 00 на улице Винница водитель автомобиля Lexus RX300, 37-летний львовянин, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Skoda Fabia, за рулем которого находился 35-летний львовянин.

В результате ДТП машины очень повредились. Оба водителя получили травмы, поэтому медики отвезли их в больницу. Также госпитализировали 2 пассажирок Skoda Fabia – львовянок в возрасте 15 и 36 лет.

Машины столкнулись на встречной полосе / Фото полиции Львовщины

Заметьте Патрульные разбили во Львове 4 припаркованные машины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему будет грозить до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии. Назначены экспертизы.