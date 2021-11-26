По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Правоохранители выясняют обстоятельства жуткого ДТП.
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Водитель погиб на месте аварии
Жуткое ДТП случилось примерно в 10:40 на трассе Киев – Чоп в селе Любинцы Стрыйского района. Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Skoda Octavia, 47-летний местный житель, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Там мужчина влетел в отбойник. Он насквозь проткнул машину. Водитель получил очень тяжелые травмы, которые были несовместимы с жизнью. Пострадавший погиб на месте происшествия до приезда медиков.
Смотрите видео с места ДТП:
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Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Сейчас они проводят расследование. Правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства жуткого ДТП.
Авария произошла на трассе Киев – Чоп / Фото полиции Львовщины
Водитель вылетел на встречную полосу / Фото "Варта 1"
Отбойник проткнул авто / Фото полиции Львовщины